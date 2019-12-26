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В Пуховичском районе водитель сбил пешехода насмерть и скрылся

26 декабря 2019 14:32
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Новости Беларуси. В Пуховичском районе водитель сбил пешехода.  

По информации ГАИ УВД Миноблисполкома, авария случилась вечером 24 декабря. Водитель на подъездной автомобильной дороге от М-5 Минск – Гомель к а.г. Пуховичи совершил наезд на 34-летнего пешехода. Он двигался в попутном направлении по проезжей части.  

В результате столкновения мужчина умер на месте аварии. Виновник ДТП скрылся.  

После проведения оперативно-разыскных мероприятий удалось установить марку автомобиля и личность водителя. Им оказался неработающий 36-летний мужчина. Его задержали.  

В середине декабря под Солигорском «Газель» врезалась в маршрутку. Погибла 50-летняя пассажирка (читать далее).  

# Авария в Минской области # происшествия

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