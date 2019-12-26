В Пуховичском районе водитель сбил пешехода насмерть и скрылся

Новости Беларуси. В Пуховичском районе водитель сбил пешехода.

По информации ГАИ УВД Миноблисполкома, авария случилась вечером 24 декабря. Водитель на подъездной автомобильной дороге от М-5 Минск – Гомель к а.г. Пуховичи совершил наезд на 34-летнего пешехода. Он двигался в попутном направлении по проезжей части.

В результате столкновения мужчина умер на месте аварии. Виновник ДТП скрылся.

После проведения оперативно-разыскных мероприятий удалось установить марку автомобиля и личность водителя. Им оказался неработающий 36-летний мужчина. Его задержали.