В Борисовском районе 28-летний мужчина получил пулевое ранение в бедро во время охоты

Новости Беларуси. 14 октября в Борисовском районе мужчина получил огнестрельное оружие во время охоты.

По информации Госинспекции охраны животного и растительного мира, 28-летний мужчина во время загонной охоты получил ранение. Охотник покинул стрелковую линию, а его напарник выстрелил в лося, который находился рядом.

Пуля попала в бедро пострадавшего. Он был госпитализирован.

Действия обоих охотников будут оценены с точки зрения права. И первого, и второго могут привлечь к ответственности из-за нарушения техники безопасности – это может быть штраф в размере до 40 базовых величин и лишение лицензии на охоту.