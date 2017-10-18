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В Борисовском районе 28-летний мужчина получил пулевое ранение в бедро во время охоты

18 октября 2017 12:05
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Новости Беларуси. 14 октября в Борисовском районе мужчина получил огнестрельное оружие во время охоты.

По информации Госинспекции охраны животного и растительного мира, 28-летний мужчина во время загонной охоты получил ранение. Охотник покинул стрелковую линию, а его напарник выстрелил в лося, который находился рядом.

Пуля попала в бедро пострадавшего. Он был госпитализирован.

Действия обоих охотников будут оценены с точки зрения права. И первого, и второго могут привлечь к ответственности из-за нарушения техники безопасности – это может быть штраф в размере до 40 базовых величин и лишение лицензии на охоту.

Почему иностранцы едут в Беларусь поохотиться, каковы правила охоты и сколько стоит убить зубра (подробности здесь). 

# происшествия # Охота в Беларуси

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