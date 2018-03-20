В Ивьевском районе многодетная мать погибла в ДТП. Четверо детей госпитализированы

Новости Беларуси. 19 марта около пяти вечера в Ивьевском районе возле деревни Довнары автомобиль KIA Rio врезался в дерево. Как сообщает УСК по Гродненской области, в транспортном средстве находились женщина, трое её детей и ребёнок из их села.

Фото: УСК по Гродненской области

В происшествии погибла 51-летняя водитель. В машине оказались зажаты мальчик и девочка, ещё две девочки смогли выбраться. Прибывшие спасатели достали из покореженного автомобиля детей и тело погибшей. Все несовершеннолетние с травмами различной степени тяжести госпитализированы. «В местную больницу поместили четверых детей: трое её детей и односельчанку юную»

Фото: УСК по Гродненской области