В Ивьевском районе многодетная мать погибла в ДТП. Четверо детей госпитализированы

Новости Беларуси. 19 марта около пяти вечера в Ивьевском районе возле деревни Довнары автомобиль KIA Rio врезался в дерево.
Как сообщает УСК по Гродненской области, в транспортном средстве находились женщина, трое её детей и ребёнок из их села.
Новости Беларуси. 19 марта около пяти вечера в Ивьевском районе возле деревни Довнары автомобиль KIA Rio врезался в дерево.
Как сообщает УСК по Гродненской области, в транспортном средстве находились женщина, трое её детей и ребёнок из их села.
Фото: УСК по Гродненской области
В происшествии погибла 51-летняя водитель. В машине оказались зажаты мальчик и девочка, ещё две девочки смогли выбраться.
Прибывшие спасатели достали из покореженного автомобиля детей и тело погибшей. Все несовершеннолетние с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
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Фото: УСК по Гродненской области
Планируется назначение ряда экспертиз. Ведётся поиск и допрос очевидцев.
Зимой 2018 года в Воложинском районе погибла мать и двое детей.
Ещё два ребёнка были госпитализированы – здесь подробности.