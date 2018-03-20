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В Ивьевском районе многодетная мать погибла в ДТП. Четверо детей госпитализированы

20 марта 2018 06:35
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Новости Беларуси. 19 марта около пяти вечера в Ивьевском районе возле деревни Довнары автомобиль KIA Rio врезался в дерево.  

Как сообщает УСК по Гродненской области, в транспортном средстве находились женщина, трое её детей и ребёнок из их села.  

В Ивьевском районе многодетная мать погибла в ДТП. Четверо детей госпитализированы-1

Фото: УСК по Гродненской области  

В происшествии погибла 51-летняя водитель. В машине оказались зажаты мальчик и девочка, ещё две девочки смогли выбраться.  

Прибывшие спасатели достали из покореженного автомобиля детей и тело погибшей. Все несовершеннолетние с травмами различной степени тяжести госпитализированы.  

«В местную больницу поместили четверых детей: трое её детей и односельчанку юную»

В Ивьевском районе многодетная мать погибла в ДТП. Четверо детей госпитализированы-4

Фото: УСК по Гродненской области  

Планируется назначение ряда экспертиз. Ведётся поиск и допрос очевидцев.  

Зимой 2018 года в Воложинском районе погибла мать и двое детей.

Ещё два ребёнка были госпитализированы – здесь подробности.

# происшествия # Авария в Гродненской области

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