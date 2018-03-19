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Два водителя погибли в лобовой аварии в Солигорском районе

19 марта 2018 15:32
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Новости Беларуси. Авария произошла на 126 километре трассы Минск–Микашевичи. Один из водителей выехал на встречную и не сумел разминуться с автомобилем, который буксировал еще одну машину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Два водителя погибли в лобовой аварии в Солигорском районе-1

В результате транспортные средства разбросало в разные стороны. Два человека получили смертельные травмы, еще два с различными повреждениями доставлены в больницу.

Два водителя погибли в лобовой аварии в Солигорском районе-4

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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