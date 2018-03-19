Два водителя погибли в лобовой аварии в Солигорском районе

Новости Беларуси. Авария произошла на 126 километре трассы Минск–Микашевичи. Один из водителей выехал на встречную и не сумел разминуться с автомобилем, который буксировал еще одну машину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Авария произошла на 126 километре трассы Минск–Микашевичи. Один из водителей выехал на встречную и не сумел разминуться с автомобилем, который буксировал еще одну машину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В результате транспортные средства разбросало в разные стороны. Два человека получили смертельные травмы, еще два с различными повреждениями доставлены в больницу.