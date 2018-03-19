Прямой эфир

В Солигорске горел банно-оздоровительный комплекс: пожар заметил сторож

19 марта 2018 15:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Солигорским спасателям пришлось выехать на пожар в банно-оздоровительном комплексе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорске горел банно-оздоровительный комплекс: пожар заметил сторож-1

Возгорание заметил сторож. Здание горело изнутри. Посетителей там не было. Огонь повредил стены бассейна, окна, деревянную отделку бани. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Лидском районе парень украл более 1100 долларов у родственников и поджёг их дом
19 марта 2018 14:19

В Лидском районе парень украл более 1100 долларов у родственников и поджёг их дом

В Гродно нетрезвый пассажир избил таксиста и повредил автомобиль
19 марта 2018 13:31

В Гродно нетрезвый пассажир избил таксиста и повредил автомобиль

В Минске нетрезвый водитель Peugeot после ДТП напал с ножом на прохожего
19 марта 2018 12:36

В Минске нетрезвый водитель Peugeot после ДТП напал с ножом на прохожего