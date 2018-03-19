В Солигорске горел банно-оздоровительный комплекс: пожар заметил сторож

Новости Беларуси. Солигорским спасателям пришлось выехать на пожар в банно-оздоровительном комплексе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Солигорским спасателям пришлось выехать на пожар в банно-оздоровительном комплексе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Возгорание заметил сторож. Здание горело изнутри. Посетителей там не было. Огонь повредил стены бассейна, окна, деревянную отделку бани. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.