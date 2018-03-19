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В Лидском районе парень украл более 1100 долларов у родственников и поджёг их дом

19 марта 2018 14:19
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Новости Беларуси. В Лидском районе безработный парень обокрал родственников и поджёг их дом.  

Как сообщает УСК по Гродненской области, 18 марта в Берёзовке владельцы частного дома заметили огонь на кухне. Хозяева потушили пожар, после чего обнаружили пропажу 1100 долларов США, 160 рублей и iPhone 5.  

В Лидском районе парень украл более 1100 долларов у родственников и поджёг их дом -1

Фото: УГКСЭ по Гродненской области  

Приехавшие на вызов следователи и эксперты выяснили, что неизвестный умышленно поджёг дом. В дальнейшем была установлена личность подозреваемого, им оказался 19-летний родственник потерпевших.  

В Лидском районе парень украл более 1100 долларов у родственников и поджёг их дом -4

Фото: УГКСЭ по Гродненской области  

В ходе расследования стало известно, что гражданин проник в жилище через незапертые двери. Чтобы скрыть кражу, злоумышленник поджёг занавеску, подождал, пока огонь перекинется на другие предметы, после чего ушёл.  

В Лидском районе парень украл более 1100 долларов у родственников и поджёг их дом -7

Фото: УГКСЭ по Гродненской области  

Подозреваемого задержали. Похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело.  

Выясняются причины и обстоятельства инцидента. Назначен ряд экспертиз, оценивается нанесённый ущерб.  

Зимой 2018 года в Волковыске загорелся дачный дом. 

Главной версией следствия стал поджог – здесь подробнее.  

# происшествия # Кража

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