В Лидском районе парень украл более 1100 долларов у родственников и поджёг их дом
Новости Беларуси. В Лидском районе безработный парень обокрал родственников и поджёг их дом.
Как сообщает УСК по Гродненской области, 18 марта в Берёзовке владельцы частного дома заметили огонь на кухне. Хозяева потушили пожар, после чего обнаружили пропажу 1100 долларов США, 160 рублей и iPhone 5.
Фото: УГКСЭ по Гродненской области
Приехавшие на вызов следователи и эксперты выяснили, что неизвестный умышленно поджёг дом. В дальнейшем была установлена личность подозреваемого, им оказался 19-летний родственник потерпевших.
Фото: УГКСЭ по Гродненской области
В ходе расследования стало известно, что гражданин проник в жилище через незапертые двери. Чтобы скрыть кражу, злоумышленник поджёг занавеску, подождал, пока огонь перекинется на другие предметы, после чего ушёл.
Фото: УГКСЭ по Гродненской области
Подозреваемого задержали. Похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело.
Выясняются причины и обстоятельства инцидента. Назначен ряд экспертиз, оценивается нанесённый ущерб.
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