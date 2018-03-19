В Лидском районе парень украл более 1100 долларов у родственников и поджёг их дом

Новости Беларуси. В Лидском районе безработный парень обокрал родственников и поджёг их дом. Как сообщает УСК по Гродненской области, 18 марта в Берёзовке владельцы частного дома заметили огонь на кухне. Хозяева потушили пожар, после чего обнаружили пропажу 1100 долларов США, 160 рублей и iPhone 5.

Фото: УГКСЭ по Гродненской области

Приехавшие на вызов следователи и эксперты выяснили, что неизвестный умышленно поджёг дом. В дальнейшем была установлена личность подозреваемого, им оказался 19-летний родственник потерпевших.

Фото: УГКСЭ по Гродненской области

В ходе расследования стало известно, что гражданин проник в жилище через незапертые двери. Чтобы скрыть кражу, злоумышленник поджёг занавеску, подождал, пока огонь перекинется на другие предметы, после чего ушёл.

Фото: УГКСЭ по Гродненской области