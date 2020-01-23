Прямой эфир

В Барановичах фура насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

23 января 2020 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Фура насмерть сбила пешехода в Барановичах.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария случилась днем 23 января.

В Барановичах фура насмерть сбила женщину на пешеходном переходе -1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

За рулем грузового автомобиля DAF находился 35-летний местный житель. Он ехал по улице Бадака, где совершил наезд на 62-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Барановичах фура насмерть сбила женщину на пешеходном переходе -4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

От полученных травм местная жительница скончалась. Действиям водителя будет дана правовая оценка.

На прошлой неделе в Пружанском районе Mercedes насмерть сбил парня, сидевшего посреди дороги – здесь подробнее.  

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Двое жителей Гродно подделывали рецепты и получали по ним медпрепараты в аптеках
23 января 2020 10:56

Двое жителей Гродно подделывали рецепты и получали по ним медпрепараты в аптеках

В Городокском районе женщина облила кипятком соперницу из ревности
23 января 2020 10:10

В Городокском районе женщина облила кипятком соперницу из ревности

Ездили на такси и делали закладки, а деньги тратили на одежду. В Минске изъяли крупную партию психотропов
23 января 2020 07:08

Ездили на такси и делали закладки, а деньги тратили на одежду. В Минске изъяли крупную партию психотропов