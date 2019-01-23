Опасный дрифт на улицах Минска: что известно о скандале с футболистом на Infiniti

Новости Беларуси. Дорогой автомобиль, бешеная скорость и полное игнорирование правил дорожного движения. Видео так называемых подвигов столичного водителя возмутили интернет-пользователей и автолюбителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выезды на встречку в центре Минска, парковки не «где разрешено», а «где хочу» и объезд пробок по тротуару. Эти видео - наглядное пособие «как нельзя вести себя на дороге». Их автор – юный футболист второго состава одного из столичных клубов.