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Опасный дрифт на улицах Минска: что известно о скандале с футболистом на Infiniti

23 января 2019 17:27
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Новости Беларуси. Дорогой автомобиль, бешеная скорость и полное игнорирование правил дорожного движения. Видео так называемых подвигов столичного водителя возмутили интернет-пользователей и автолюбителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Опасный дрифт на улицах Минска: что известно о скандале с футболистом на Infiniti-1

Выезды на встречку в центре Минска, парковки не «где разрешено», а «где хочу» и объезд пробок по тротуару. Эти видео - наглядное пособие «как нельзя вести себя на дороге». Их автор – юный футболист второго состава одного из столичных клубов.

Опасный дрифт на улицах Минска: что известно о скандале с футболистом на Infiniti-4

Своими видео отчётами он активно пополнял личную страницу в соцсети. Дерзкое поведение водителя заинтересовало правоохранителей.

А что думают минчане о таких выходках на дороге?

Подробнее в видеоматериале

# Автомобили # происшествия # Фотофакт

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