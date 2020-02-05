В Марьиной Горке возник пожар из-за масла на сковороде

Новости Беларуси. Два пожара за сутки. В Марьиной Горке женщина с сыном пострадали из-за возгорания масла на сковороде, сообщают в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Два пожара за сутки. В Марьиной Горке женщина с сыном пострадали из-за возгорания масла на сковороде, сообщают в программе «Минщина» на СТВ.
Огонь мгновенно охватил натяжной потолок в кухне. Пострадавших госпитализировали с термическими ожогами. Одна из версий происшествия – неосторожное обращение с огнем во время приготовления пищи.
Еще один пожар произошел в Борисове. Сотрудники МЧС спасли двух человек, никто из них не пострадал. Огнем повреждены имущество, стены. Одна из возможных причин – курение.