Прямой эфир

В Марьиной Горке возник пожар из-за масла на сковороде

05 февраля 2020 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Два пожара за сутки. В Марьиной Горке женщина с сыном пострадали из-за возгорания масла на сковороде, сообщают в программе «Минщина» на СТВ.

В Марьиной Горке возник пожар из-за масла на сковороде-1

Огонь мгновенно охватил натяжной потолок в кухне. Пострадавших госпитализировали с термическими ожогами. Одна из версий происшествия – неосторожное обращение с огнем во время приготовления пищи.

В Марьиной Горке возник пожар из-за масла на сковороде-4

Еще один пожар произошел в Борисове. Сотрудники МЧС спасли двух человек, никто из них не пострадал. Огнем повреждены имущество, стены. Одна из возможных причин – курение.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На ТЭЦ-2 в Минске работники МЧС собрали 4 кг ртути
05 февраля 2020 11:41

На ТЭЦ-2 в Минске работники МЧС собрали 4 кг ртути

В Щучинском районе водитель фуры погиб при столкновении с трактором
05 февраля 2020 09:18

В Щучинском районе водитель фуры погиб при столкновении с трактором

Лже-детектив заработал более 14 тысяч рублей, обещая женщинам проверить мужей на верность
05 февраля 2020 09:07

Лже-детектив заработал более 14 тысяч рублей, обещая женщинам проверить мужей на верность