В Марьиной Горке возник пожар из-за масла на сковороде

Новости Беларуси. Два пожара за сутки. В Марьиной Горке женщина с сыном пострадали из-за возгорания масла на сковороде, сообщают в программе «Минщина» на СТВ.

Огонь мгновенно охватил натяжной потолок в кухне. Пострадавших госпитализировали с термическими ожогами. Одна из версий происшествия – неосторожное обращение с огнем во время приготовления пищи.