В Кобринском районе Fiat съехал в кювет и врезался в дерево

Новости Беларуси. 25 января около четырёх часов дня в Кобринском районе автомобиль столкнулся с деревом.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 58-летняя жительница Кобрина за рулём Fiat Punto двигалась по трассе Р127. На 14 км дороги иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.