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В Кобринском районе Fiat съехал в кювет и врезался в дерево

26 января 2020 09:51
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Новости Беларуси. 25 января около четырёх часов дня в Кобринском районе автомобиль столкнулся с деревом. 

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 58-летняя жительница Кобрина за рулём Fiat Punto двигалась по трассе Р127. На 14 км дороги иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево. 

В Кобринском районе Fiat съехал в кювет и врезался в дерево-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

Водитель получила травмы и была доставлена в больницу. Проводится проверка. 

В Кобринском районе Fiat съехал в кювет и врезался в дерево-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

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# Авария в Брестской области # происшествия

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