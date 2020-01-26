В Кобринском районе Fiat съехал в кювет и врезался в дерево
Новости Беларуси. 25 января около четырёх часов дня в Кобринском районе автомобиль столкнулся с деревом.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 58-летняя жительница Кобрина за рулём Fiat Punto двигалась по трассе Р127. На 14 км дороги иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Водитель получила травмы и была доставлена в больницу. Проводится проверка.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
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