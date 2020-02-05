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На пр. Партизанском ДТП с тремя автомобилями, на ул. Воронянского на переходе сбили девочку

05 февраля 2020 14:22
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Новости Беларуси. Серия массовых ДТП. Три легковушки столкнулись на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пострадавших нет.

На пр. Партизанском ДТП с тремя автомобилями, на ул. Воронянского на переходе сбили девочку-1



Автомобили получили технические повреждения. Причина столкновения – несоблюдение дистанции безопасности.

Похожая авария произошла на Тимирязева. Микроавтобус въехал в остановившуюся «Газель». Последнюю от удара отбросило на стоявший впереди легковой Volvo. Ни один из автолюбилей не пострадал.

На пр. Партизанском ДТП с тремя автомобилями, на ул. Воронянского на переходе сбили девочку-4

Ещё одно ДТП случилось на улице Всехсвятской. Водитель Ford не уступил дорогу встречному Fiat. Здесь также водители не пострадали.

На пр. Партизанском ДТП с тремя автомобилями, на ул. Воронянского на переходе сбили девочку-7

А на перекрёстке улиц Воронянского и Авакяна не обошлось без серьёзных травм. На пешеходном переходе легковушка сбила девочку. Та спешила на автобус и перебегала дорогу на красный свет. В результате наезда потерпевшую доставили в больницу. 

На пр. Партизанском ДТП с тремя автомобилями, на ул. Воронянского на переходе сбили девочку-10

# Авария # происшествия # Фотофакт

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