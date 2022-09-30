В Ивацевичском районе при столкновении легковушки и микроавтобуса погибли 4 человека

Новости Беларуси. Сегодня, 30 сентября, на трассе М1 в Ивацевичском районе столкнулись автомобиль Volkswagen Polo и микроавтобус Mercedes Benz Sprinter.

Министерство внутренних дел в своём Telegram рассказало, что в результате ДТП погибли трое мужчин и одна женщина. Ещё четверо попали с травмами в больницу.