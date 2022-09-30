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В Ивацевичском районе при столкновении легковушки и микроавтобуса погибли 4 человека

30 сентября 2022 06:41
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Новости Беларуси. Сегодня, 30 сентября, на трассе М1 в Ивацевичском районе столкнулись автомобиль Volkswagen Polo и микроавтобус Mercedes Benz Sprinter.  

Министерство внутренних дел в своём Telegram рассказало, что в результате ДТП погибли трое мужчин и одна женщина. Ещё четверо попали с травмами в больницу.  

В Ивацевичском районе при столкновении легковушки и микроавтобуса погибли 4 человека-1

Фото: МВД Беларуси  

Причины происшествия устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа, ГАИ и МЧС. Дополнительная информация пока неизвестна. Также в правлении Бреста будет ограничено движение транспортных средств.  

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# Авария в Брестской области # происшествия # Фотофакт

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