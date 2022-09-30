В Ивацевичском районе при столкновении легковушки и микроавтобуса погибли 4 человека

Новости Беларуси. Сегодня, 30 сентября, на трассе М1 в Ивацевичском районе столкнулись автомобиль Volkswagen Polo и микроавтобус Mercedes Benz Sprinter.
Министерство внутренних дел в своём Telegram рассказало, что в результате ДТП погибли трое мужчин и одна женщина. Ещё четверо попали с травмами в больницу.
Причины происшествия устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа, ГАИ и МЧС. Дополнительная информация пока неизвестна. Также в правлении Бреста будет ограничено движение транспортных средств.
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