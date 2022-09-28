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«Специально выбирал автомобили премиум-класса». В Минске с поличным задержали автовора

28 сентября 2022 09:57
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Новости Беларуси. Обчистил более 10 премиальных машин. В Минске задержали автовора, которого привлекали только дорогостоящие иномарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Специально выбирал автомобили премиум-класса». В Минске с поличным задержали автовора-1

Мужчина ранее судим, и в столицу он наведывался из пригорода. Задержали его с поличным.

«Специально выбирал автомобили премиум-класса». В Минске с поличным задержали автовора-4

Тимофей Дорошевич, начальник отдела УУР ГУВД Минска:
Столичные сыщики при силовой поддержке специального подразделения «Алмаз» с поличным задержали подозреваемого в хищениях. Им оказался 37-летний неоднократно судимый за имущественные преступления житель Минского района. В рюкзаке задержанного были обнаружены зеркала заднего вида от иномарок, а также нож, с помощью которого он совершал хищения. Мужчина признался, что специально выбирал автомобили премиум-класса для извлечения максимальной выгоды.

«Специально выбирал автомобили премиум-класса». В Минске с поличным задержали автовора-7

Часть сворованного подозреваемый сбыть не успел: запчасти обнаружили у него дома. Пока известно, что автовладельцам вор нанес ущерб почти на 28 тысяч рублей. Но это не окончательная сумма.

«Специально выбирал автомобили премиум-класса». В Минске с поличным задержали автовора-10

По фактам краж возбуждены уголовные дела, выясняется причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.

# Кража # происшествия # Тимофей Дорошевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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