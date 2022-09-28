«Специально выбирал автомобили премиум-класса». В Минске с поличным задержали автовора

Новости Беларуси. Обчистил более 10 премиальных машин. В Минске задержали автовора, которого привлекали только дорогостоящие иномарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина ранее судим, и в столицу он наведывался из пригорода. Задержали его с поличным.

Тимофей Дорошевич, начальник отдела УУР ГУВД Минска:

Столичные сыщики при силовой поддержке специального подразделения «Алмаз» с поличным задержали подозреваемого в хищениях. Им оказался 37-летний неоднократно судимый за имущественные преступления житель Минского района. В рюкзаке задержанного были обнаружены зеркала заднего вида от иномарок, а также нож, с помощью которого он совершал хищения. Мужчина признался, что специально выбирал автомобили премиум-класса для извлечения максимальной выгоды.

Часть сворованного подозреваемый сбыть не успел: запчасти обнаружили у него дома. Пока известно, что автовладельцам вор нанес ущерб почти на 28 тысяч рублей. Но это не окончательная сумма.