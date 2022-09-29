Прямой эфир

На пожаре сторожки в Городокском районе женщина получила ожоги

29 сентября 2022 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Около часа ночи спасателям поступил звонок. На втором конце линии был фельдшер скорой помощи. Причина – пожар сторожки для пастуха. Всё происходило в поле около деревни Меховое (Городокский район).

На пожаре сторожки в Городокском районе женщина получила ожоги-1

Фото: Витебское ОУМЧС

Как сообщили в МЧС, когда спасатели приехали на место возгорания, выяснилось, что пострадала 44-летняя женщина. 90 % её тела покрыли ожоги. Это была сторож, которая заступила на ночную смену. Причины пожара ещё выясняются.

Кстати, ранее мы рассказывали о пожаре в Красном костёле. Причиной загорания могла стать неисправная проводка (подробнее тут).  

# Пожар # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Специально выбирал автомобили премиум-класса». В Минске с поличным задержали автовора
28 сентября 2022 09:57

«Специально выбирал автомобили премиум-класса». В Минске с поличным задержали автовора

17 убитых, 22 раненых. В Удмуртии объявили трёхдневный траур по погибшим в Ижевске
27 сентября 2022 07:58

17 убитых, 22 раненых. В Удмуртии объявили трёхдневный траур по погибшим в Ижевске

27-летний бесправник столкнулся с электричкой под Смолевичами
26 сентября 2022 14:23

27-летний бесправник столкнулся с электричкой под Смолевичами