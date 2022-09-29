На пожаре сторожки в Городокском районе женщина получила ожоги

Новости Беларуси. Около часа ночи спасателям поступил звонок. На втором конце линии был фельдшер скорой помощи. Причина – пожар сторожки для пастуха. Всё происходило в поле около деревни Меховое (Городокский район).

Как сообщили в МЧС, когда спасатели приехали на место возгорания, выяснилось, что пострадала 44-летняя женщина. 90 % её тела покрыли ожоги. Это была сторож, которая заступила на ночную смену. Причины пожара ещё выясняются.