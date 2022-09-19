В деревне Лазюки водитель съехал в кювет и врезался в лошадь – мужчина госпитализирован

Новости Беларуси. За минувшие выходные в Минской области зарегистрировано четыре ДТП, в которых четыре человека травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Две аварии совершены водителями без прав. Одна произошла с участием несовершеннолетнего.

В субботу, 17 сентября, в черте деревни Лазюки 23-летний водитель на Volkswagen двигался в направлении деревни Новые Докторовичи. Не учел погодные условия и не справился с управлением, съехал в правый (по ходу движения) кювет и врезался в лошадь. Водитель с травмами госпитализирован.

В этот же день в Солигорске на перекрестке с круговым движением улиц Октябрьской и проспекта Мира, мотоциклист, двигаясь со стороны деревни Кулаки в направлении Заслонова, не справился с управлением, наехал на бордюр и упал на проезжую часть. С травмами госпитализирован. Он был лишен водительского удостоверения и неоднократно привлекался к административной ответственности.