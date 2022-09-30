«Изготавливали марихуану». В Минске ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков

Новости Беларуси. В Минске ликвидировали теневой наркомаркет. Оперативники при силовой поддержке ОМОН задержали двух мужчин, организовавших интернет-магазин по продаже наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Беркозов, начальник УНиПТЛ ГУВД Минска:

Фигуранты оборудовали помещение для выращивания конопли, там же изготавливали марихуану. По месту жительства одного из задержанных и в тайниках оперативники обнаружили и изъяли свыше 340 граммов марихуаны и 24 таблетки медицинского препарата, содержащего в своем составе психоактивные вещества. Задержанные не работают. Старший из них неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, младший – за хулиганство.