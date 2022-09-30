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«Изготавливали марихуану». В Минске ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков

30 сентября 2022 06:30
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Новости Беларуси. В Минске ликвидировали теневой наркомаркет. Оперативники при силовой поддержке ОМОН задержали двух мужчин, организовавших интернет-магазин по продаже наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Изготавливали марихуану». В Минске ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков-1

Один из фигурантов дела занимался подготовкой и непосредственным распространением закладок, а его подельник искал клиентов.

«Изготавливали марихуану». В Минске ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков-4

Кирилл Беркозов, начальник УНиПТЛ ГУВД Минска:
Фигуранты оборудовали помещение для выращивания конопли, там же изготавливали марихуану. По месту жительства одного из задержанных и в тайниках оперативники обнаружили и изъяли свыше 340 граммов марихуаны и 24 таблетки медицинского препарата, содержащего в своем составе психоактивные вещества. Задержанные не работают. Старший из них неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, младший – за хулиганство.

«Изготавливали марихуану». В Минске ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков-7

В результате возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

# Наркотики # происшествия # Кирилл Беркозов # Фотофакт

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