В Ивацевичском районе мужчина погиб под колёсами поезда

Новости Беларуси. 29 января около шести утра в Ивацевичском районе мужчина попал под поезд Брест – Минск.
Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось на станции Коссово-Полесское. 50-летний бездомный человек переходил пути в запрещённом месте перед шедшим поездом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Задержка поезда составила 14 минут.
Несколько недель назад в Пинском районе произошёл ещё один несчастный случай на железной дороге.
Погиб местный житель – подробнее здесь.