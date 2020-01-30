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В Ивацевичском районе мужчина погиб под колёсами поезда

30 января 2020 07:34
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Новости Беларуси. 29 января около шести утра в Ивацевичском районе мужчина попал под поезд Брест – Минск. 

Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось на станции Коссово-Полесское. 50-летний бездомный человек переходил пути в запрещённом месте перед шедшим поездом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. 

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Задержка поезда составила 14 минут. 

Несколько недель назад в Пинском районе произошёл ещё один несчастный случай на железной дороге.

Погиб местный житель – подробнее здесь

# Белорусская железная дорога # происшествия

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