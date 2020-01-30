В Ивацевичском районе мужчина погиб под колёсами поезда

Новости Беларуси. 29 января около шести утра в Ивацевичском районе мужчина попал под поезд Брест – Минск.

Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось на станции Коссово-Полесское. 50-летний бездомный человек переходил пути в запрещённом месте перед шедшим поездом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Задержка поезда составила 14 минут.

Несколько недель назад в Пинском районе произошёл ещё один несчастный случай на железной дороге.