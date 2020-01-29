Как отремонтируют треснувший путепровод в Минске

Новости Беларуси. Состояние путепровода на развязке проспекта Победителей и улицы Орловской, где недавно появились специальные подпорки, волнует столичных автолюбителей. На объекте провели экспертизу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На прошлой неделе во время планового осмотра здесь был обнаружен прогиб крайних балок. Под ними установили временные страховочные опоры, также проблемные участки моста оснастили датчиками контроля деформации. Чтобы уменьшить нагрузку на опоры, было решено закрыть крайние правые полосы. Специалисты отмечают, что обрушение моста невозможно, но за его состоянием будут следить и выполнят ремонт в кратчайшие сроки.

Евгений Фей, заместитель директора ГП «Горавтомост»:

Вместе со специалистами вырабатывается проектное решение, как дальше ремонтировать этот путепровод. Будет либо полная замена какого-то одного пролета, в частности нас интересует второй пролет, средний, либо полная реконструкция самого сооружения. В планах был капитальный ремонт на путепроводе, но сейчас придется пересмотреть сроки.

В 2016 году на мосту был проведен текущий ремонт, однако укреплений несущей способности или усовершенствования технических характеристик с момента постройки не проводилось.