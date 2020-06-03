В Ивацевичском районе автопоезд насмерть сбил пенсионерку

Новости Беларуси. 2 июня примерно в 15:45 в Ивацевичском районе произошёл наезд на женщину.

Как сообщает Следственный комитет, 69-летний местный житель за рулём автопоезда находился на территории молочно-товарной фермы. Во время разворота транспортное средство сбило 64-летнюю пенсионерку.

От полученных травм пострадавшая погибла на месте. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ. Место ДТП осмотрено, допрошен подозреваемый, назначено проведение ряда экспертиз.

Месяцем ранее в Столбцовском районе произошла смертельная авария на территории предприятия.