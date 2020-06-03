Прямой эфир

В Лельчицком районе лесник спас двоих детей из горевшего дома

03 июня 2020 10:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 2 июня около половины третьего дня в деревне Иванова Слобода Лельчицкого района лесник спас из огня двух детей.

По сведениям МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей горела кровля дома, а также пламенем была охвачена стоящая рядом хозпостройка. Дети, проживавшие в доме, уже были на улице.

В Лельчицком районе лесник спас двоих детей из горевшего дома-1

Фото: МЧС Беларуси 

Выяснилось, что лесник заметил горящее здание. Он попытался войти через дверь, но там уже был огонь. Тогда мужчина проник внутрь через окно и вынес двух детей. Несовершеннолетние не пострадали.

В Лельчицком районе лесник спас двоих детей из горевшего дома-4

Фото: МЧС Беларуси 

Пожар был потушен подразделениями МЧС. Огнём уничтожены хозпостройка и кровля дома, повреждены потолочное перекрытие и имущество в нём. Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожного обращения с огнём.

В Лельчицком районе лесник спас двоих детей из горевшего дома-7

Фото: МЧС Беларуси 

На неделе в Минске горела комната в четырёхэтажке.

В квартире находилась 95-летняя пенсионерка – подробности здесь

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Столбцах нетрезвый водитель Mazda напал на сотрудника милиции
03 июня 2020 10:30

В Столбцах нетрезвый водитель Mazda напал на сотрудника милиции

Жительница Гомеля вызвала такси, чтобы отнять у водителя выручку
02 июня 2020 15:41

Жительница Гомеля вызвала такси, чтобы отнять у водителя выручку

В Минске умер подросток, который потерял сознание в бассейне
02 июня 2020 14:49

В Минске умер подросток, который потерял сознание в бассейне