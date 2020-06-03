В Столбцах нетрезвый водитель Mazda напал на сотрудника милиции

Новости Беларуси. В ночь на 1 июня в Столбцах нетрезвый водитель напал на сотрудника ГАИ.

Как сообщает МВД Беларуси, в ночь на понедельник правоохранители остановили Mazda. Машиной управлял 31-летний житель райцентра. Оказалось, что автомобиль принадлежит знакомой мужчины, а у него не было водительских прав. Кроме того, от водителя исходил запах спиртного.

Инспекторы ГАИ предложили гражданину пройти медосвидетельствование. Мужчина согласился, но уговаривал отпустить его. Исследование показало, что в выдыхаемом воздухе водителя содержалось свыше 1,2 промилле алкоголя. Во время оформления документов нарушитель напал на милиционера, причинив ему травмы.

Мужчина был помещён в ИВС. Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника ОВД. Также составлены административные протоколы за управление машиной без прав и в нетрезвом состоянии.

Уточняется, что задержанный – уроженец Грузии. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за уклонение от содержания детей и уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Ведётся проверка по факту передачи автомобиля нетрезвому человеку. Владелице Mazda грозит административный протокол.

Весной 2020 года житель Верхнедвинска напал на фельдшера скорой помощи.