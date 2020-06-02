Жительница Гомеля вызвала такси, чтобы отнять у водителя выручку

Как сообщает МВД Беларуси, 54-летняя женщина вызвала такси и попросила отвезти её из областного центра в одну из деревень Гомельского района. Когда машина приблизилась к месту назначения, гражданка ударила водителя молотком по голове.

Мужчина получил ушиб. После этого водитель отнял у пассажирки молоток, вызвал милицию и удерживал женщину до прибытия СОГ. Задержанная пояснила, что ей были нужны деньги. Она подумала, что легче всего получить наличность, если отобрать у таксиста выручку. Поэтому фигурантка взяла молоток и вызвала такси.

Возбуждено уголовное дело за разбой. Ранее задержанная была не раз судима за имущественные преступления.

В прошлом месяце в Минске были совершены разбойные нападения на водителей грузовиков.