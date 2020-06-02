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Жительница Гомеля вызвала такси, чтобы отнять у водителя выручку

02 июня 2020 15:41
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Новости Беларуси. 30 мая безработная жительница Гомеля напала на таксиста с целью похитить выручку.

Как сообщает МВД Беларуси, 54-летняя женщина вызвала такси и попросила отвезти её из областного центра в одну из деревень Гомельского района. Когда машина приблизилась к месту назначения, гражданка ударила водителя молотком по голове.

Жительница Гомеля вызвала такси, чтобы отнять у водителя выручку -1

Фото: МВД Беларуси 

Мужчина получил ушиб. После этого водитель отнял у пассажирки молоток, вызвал милицию и удерживал женщину до прибытия СОГ. Задержанная пояснила, что ей были нужны деньги. Она подумала, что легче всего получить наличность, если отобрать у таксиста выручку. Поэтому фигурантка взяла молоток и вызвала такси.

Возбуждено уголовное дело за разбой. Ранее задержанная была не раз судима за имущественные преступления.

В прошлом месяце в Минске были совершены разбойные нападения на водителей грузовиков.

Нападавший требовал деньги и угрожал применить огнестрельное оружие – подробнее здесь.

# Нападение # происшествия

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