Жительница Хойников нашла в доме, где прожила более 20 лет, патроны 1944 года выпуска

Новости Беларуси. Необычные трофеи. Жительница Хойников нашла на чердаке патроны, датированные 44-м годом. Примечательно, что завернуты они были в газету 46-го года выпуска.

Хозяйка, обнаружив находку в доме, где она прожила более 20 лет, вызвала сотрудников милиции. Боеприпасы переданы на экспертизу.

Здесь также нашли несколько документов того периода, принадлежавших лесхозу. Не исключено, что они вскоре найдут свое место в экспозиции районного краеведческого музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.