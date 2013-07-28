Прямой эфир

Лесной пожар на испанском острове Майорка: эвакуированы 700 человек

28 июля 2013 14:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Лесной пожар охватил испанский остров Майорка. С места ЧП эвакуированы 700 человек. Огнём охвачена площадь в 2 тысячи гектаров. Распространению пламени способствует сухая жаркая погода — температура в регионе поднялась до 40 градусов в тени.

Борьбу со стихийным бедствием ведут более 300 пожарных, спасателей и егерей. Пожар уже признан самым серьёзным за последние 20 лет. По некоторым данным, причиной пожара стал человеческий фактор: костёр на своём участке развёл местный житель. Однако в считанные минуты пламя перекинулось на другие территории.

В настоящий момент спасатели пытаются локализовать огонь. Местных жителей и туристов просят воздержаться от походов в лес и не приближаться к территориям, охваченным огнём, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
В Гомеле задержали подозреваемого в серии изнасилований
26 июля 2013 12:58

В Гомеле задержали подозреваемого в серии изнасилований

В Минске на станции метро «Академия наук» умер мужчина
26 июля 2013 06:53

В Минске на станции метро «Академия наук» умер мужчина

Милиция задержала преступников, которые напали на водителя такси в Партизанском районе Минска
25 июля 2013 17:32

Милиция задержала преступников, которые напали на водителя такси в Партизанском районе Минска