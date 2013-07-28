Лесной пожар на испанском острове Майорка: эвакуированы 700 человек

Новости Испании. Лесной пожар охватил испанский остров Майорка. С места ЧП эвакуированы 700 человек. Огнём охвачена площадь в 2 тысячи гектаров. Распространению пламени способствует сухая жаркая погода — температура в регионе поднялась до 40 градусов в тени.

Борьбу со стихийным бедствием ведут более 300 пожарных, спасателей и егерей. Пожар уже признан самым серьёзным за последние 20 лет. По некоторым данным, причиной пожара стал человеческий фактор: костёр на своём участке развёл местный житель. Однако в считанные минуты пламя перекинулось на другие территории.

В настоящий момент спасатели пытаются локализовать огонь. Местных жителей и туристов просят воздержаться от походов в лес и не приближаться к территориям, охваченным огнём, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.