В Испании 9-летняя британка съела мороженое и умерла из-за аллергии

Новости Великобритании. В Испании девятилетняя британка умерла из-за сильной аллергической реакции после съеденного мороженого.

Как сообщает Daily Mail, девочка и её родители отдыхали на берегу Коста-дель-Соль. 15 февраля во время отдыха юной британке захотелось мороженое, родители отказывать не стали. Когда девочка съела угощение, ей стало плохо.

Пищевая аллергия. Почему дети и взрослые страдают от неё всё чаще?

Школьницу доставили в больницу в Малаге, 18 февраля пациента скончалась. Причина смерти – острая аллергическая реакция на молоко и орехи.

Осенью 2018 года на борту летевшего из Лондона в Ниццу самолёта умерла дочь британского миллионера.