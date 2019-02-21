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В Испании 9-летняя британка съела мороженое и умерла из-за аллергии

21 февраля 2019 11:43
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Новости Великобритании. В Испании девятилетняя британка умерла из-за сильной аллергической реакции после съеденного мороженого.  

Как сообщает Daily Mail, девочка и её родители отдыхали на берегу Коста-дель-Соль. 15 февраля во время отдыха юной британке захотелось мороженое, родители отказывать не стали. Когда девочка съела угощение, ей стало плохо.  

Пищевая аллергия. Почему дети и взрослые страдают от неё всё чаще?  

Школьницу доставили в больницу в Малаге, 18 февраля пациента скончалась. Причина смерти – острая аллергическая реакция на молоко и орехи.  

Осенью 2018 года на борту летевшего из Лондона в Ниццу самолёта умерла дочь британского миллионера.  

У девочки произошла сильная аллергическая реакция на кунжут – подробнее здесь.  

# Несчастный случай # происшествия

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