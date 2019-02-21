В Гродно 24-летний парень ограбил и изнасиловал женщину

Новости Беларуси. В ночь с 19 на 20 февраля в Гродно был задержан молодой человек, который ограбил и изнасиловал женщину.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, около половины первого ночи местная жительница возвращалась домой с работы. Женщина шла через сквер за остановкой общественного транспорта «Центр занятости», когда к ней подбежал пьяный парень.

24-летний гражданин вырвал у потерпевшей сумочку и попытался скрыться, но женщина побежала за ним. Примерно через сто метров парень повалил свою преследовательницу, которая на несколько десятков лет старше него, и изнасиловал её, после чего убежал.

Потерпевшая обратилась в милицию. Подозреваемый был задержан через десять минут неподалёку от городского парка.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабёж» и «Изнасилование».