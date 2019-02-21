Прямой эфир

В Гродно 24-летний парень ограбил и изнасиловал женщину

21 февраля 2019 08:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В ночь с 19 на 20 февраля в Гродно был задержан молодой человек, который ограбил и изнасиловал женщину.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, около половины первого ночи местная жительница возвращалась домой с работы. Женщина шла через сквер за остановкой общественного транспорта «Центр занятости», когда к ней подбежал пьяный парень.  

24-летний гражданин вырвал у потерпевшей сумочку и попытался скрыться, но женщина побежала за ним. Примерно через сто метров парень повалил свою преследовательницу, которая на несколько десятков лет старше него, и изнасиловал её, после чего убежал.  

Потерпевшая обратилась в милицию. Подозреваемый был задержан через десять минут неподалёку от городского парка.  

Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабёж» и «Изнасилование».  

# Нападение # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Оршанском районе женщина попала под колёса микроавтобуса
21 февраля 2019 08:40

В Оршанском районе женщина попала под колёса микроавтобуса

15 человек спасены и эвакуированы на пожаре в Мостах
21 февраля 2019 06:58

15 человек спасены и эвакуированы на пожаре в Мостах

В минской гостинице «Экспресс» в одной из душевых загорелся вентилятор
20 февраля 2019 19:25

В минской гостинице «Экспресс» в одной из душевых загорелся вентилятор