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В Оршанском районе женщина попала под колёса микроавтобуса

21 февраля 2019 08:40
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Новости Беларуси. 20 февраля около восьми вечера в деревне Хлусово Оршанского района произошёл наезд на женщину.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 36-летний водитель на Mercedes-Benz Sprinter двигался по трассе М-8 в сторону Орши. На 155 км микроавтобус наехал на пешехода. Гражданка шла в попутном направлении и не была обозначена фликером.  

В Оршанском районе женщина попала под колёса микроавтобуса-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Женщина получила телесные повреждения, она была доставлена в реанимацию.  

Если вы стали очевидцем ДТП, сообщите об этом по телефонам: 8 (029) 721-44-44 либо 102.  

В Оршанском районе женщина попала под колёса микроавтобуса-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

На неделе в Лунинце была травмирована школьница.  

Девочку сбила машина – подробнее здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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