Пищевая аллергия. Почему дети и взрослые страдают от неё всё чаще?

В мире дети и взрослые гораздо чаще, чем когда-либо, начали страдать различными видами аллергии. Недавний случай со смертью двух тинейджеров, съевших булочку с кунжутом и арахисом, сильно взволновал общественность. А случай со смертью 6-летней девочки из Австралии, которая умерла из-за аллергии на молочные продукты, сделал проблему особенно острой. Почему люди все чаще страдают от аллергии? Старший лектор факультета педиатрии Королевского колледжа Лондона доктор Александра Сантос в своей статье для Би-би-си отвечает на этот глобальный вопрос. Приводим выдержки из материала.

Аллергия среди детей и взрослых часто диагностируется именно в развитых странах. В Великобритании примерно 7% малышей страдают от этой проблемы, в Австралии примерно 9%. У взрослых в Европе аллергия встречается у 2%.

Смерть могут вызвать даже самые маленькие частицы аллергена, поэтому людям, страдающим аллергией, необходимо постоянно следить за тем, что они едят.

На данный момент невозможно точно сказать, почему аллергией страдает так много людей. Ученые во всем мире работают над поиском путей устранения данной проблемы.

Что может вызвать аллергию?

Часто аллергия возникает из-за реакции иммунной системы на вещества, которые должны были бы быть безопасными. Эти вещества называются аллергенами. Симптомы колеблются: от покраснения кожи, крапивницы и припухлости до рвоты, диареи, затрудненного дыхания и анафилактического шока.

Вот список продуктов, которые часто вызывают аллергию у детей:

1. молочные продукты,

2. яйца,

3. арахис, грецкие орехи, миндаль, кедровые орехи, орехи пекана,

4. кунжут,

5. рыба,

6. моллюски.

Где аллергия наиболее распространена?

Частота появления пищевой аллергии за минувшие 30 лет возросла именно в странах с развитой промышленностью. Например, в период с 1995 по 2016 год в Великобритании в 5 раз увеличилось число людей, которые имеют аллергию на орехи. Изучение 1300 трехлетних детей в EAT Study в Королевском колледже Лондона показало, что у 2,5% есть аллергия на арахис.

Австралия имеет самый высокий уровень по частоте выявления пищевой аллергии. Одно исследование показало, что у 9% детей в возрасте одного года была аллергия на яйца, а у 3% диагностировали аллергию на орехи.

Считается, что аллергия напрямую зависит от стиля жизни. Известно, что в развивающихся странах аллергия диагностируется реже, чаще в городских, а не в сельских районах.

Вероятные причины

Нет универсального объяснения тому, почему люди все больше и больше страдают аллергией, но в научном мире есть некоторые теории. Одна из них заключается в том, что виной всему гигиена: малыши редко заражаются инфекциями.

В организме человека борьбу с инфекциями ведут те же механизмы, что и борьбу с аллергенами. Когда микробов в организме мало, иммунная система начинает остро реагировать на безопасные вещества.

Другая теория заключается в том, что витамин D может помочь нашей иммунной системе выработать правильную реакцию на аллерген. Большинство людей во всем мире не получают достаточного количества витамина D по многим причинам. В США уровень дефицита витамина D почти удвоился всего за десятилетие.

Если с детства человек будет употреблять ту пищу, на которую у него аллергия, то со временем у него выработается правильная реакция на аллерген. Теория послужила основанием для эксперимента LEAP, которое провел Королевский колледж Лондона. В нем показано, что аллергия на арахис уменьшилась на 80% у пятилетних детей, которые постоянно употребляли его.

Влияние на человека

Недавняя гибель тинейджеров из Англии доказывает, что аллергия может стать серьезной проблемой в обществе.

На данный момент нет лекарств от пищевой аллергии, все сводится к тому, что необходимо исключать определенные продукты и иметь план быстрой помощи в случае воздействия. Поставить диагноз очень сложно. Основным способом выявления пищевой аллергии является потребление пациентом определенной пищи под наблюдением врача.

В Королевском колледже создали альтернативу: анализ крови, который является более точным при диагностике аллергии арахиса по сравнению с другими методами. Сейчас такой анализ распознает 90% пищевых аллергий у детей. Даже если диагноз поставлен, избегать попадания аллергенов в организм сложно.

Было показано, что иммунотерапия аллергеном (введение небольших доз вещества) снижает чувствительность пациентов с аллергией и может защищать от случайного воздействия.

Сейчас исследуются и другие методы лечения, но аллергия по-прежнему остается источником беспокойства и частью повседневной жизни для детей и их родителей.