В Берёзовском районе опрокинулся микроавтобус: погиб водитель

Новости Беларуси. В аварии в Березовском районе погиб водитель микроавтобуса.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось ночью 24 октября.
За рулем автомобиля Volkswagen Transporter находился 32-летний мужчина. На закруглении дороги вправо водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В результате аварии мужчина погиб на месте, а 36-летний пассажир, который ехал на переднем сидении, был доставлен в медучреждение с травмами. Оба человека не были пристегнуты ремнями безопасности.
Проводится проверка.
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