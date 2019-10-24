В Берёзовском районе опрокинулся микроавтобус: погиб водитель

За рулем автомобиля Volkswagen Transporter находился 32-летний мужчина. На закруглении дороги вправо водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии мужчина погиб на месте, а 36-летний пассажир, который ехал на переднем сидении, был доставлен в медучреждение с травмами. Оба человека не были пристегнуты ремнями безопасности.

Проводится проверка.