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В Берёзовском районе опрокинулся микроавтобус: погиб водитель

24 октября 2019 07:58
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Новости Беларуси. В аварии в Березовском районе погиб водитель микроавтобуса. 

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось ночью 24 октября.

За рулем автомобиля Volkswagen Transporter находился 32-летний мужчина. На закруглении дороги вправо водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В Берёзовском районе опрокинулся микроавтобус: погиб водитель-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В результате аварии мужчина погиб на месте, а 36-летний пассажир, который ехал на переднем сидении, был доставлен в медучреждение с травмами. Оба человека не были пристегнуты ремнями безопасности. 

Проводится проверка. 

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# Авария в Брестской области # происшествия

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