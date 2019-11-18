В Сморгонском районе велосипедист погиб под колёсами Opel

Новости Беларуси. 17 ноября около восьми вечера неподалёку от деревни Осипаны Сморгонского района произошло смертельное ДТП.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 26-летний водитель Opel Kadett наехал на двигавшегося во встречном направлении велосипедиста. 31-летний житель Сморгонского района получил несовместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что велосипед был оборудован световозвращающими элементами спереди и сзади. Выясняются обстоятельства происшествия.

На прошлой неделе в Рогачёвском районе Peugeot сбил велосипедиста.