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В Сморгонском районе велосипедист погиб под колёсами Opel

18 ноября 2019 13:20
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Новости Беларуси. 17 ноября около восьми вечера неподалёку от деревни Осипаны Сморгонского района произошло смертельное ДТП. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 26-летний водитель Opel Kadett наехал на двигавшегося во встречном направлении велосипедиста. 31-летний житель Сморгонского района получил несовместимые с жизнью травмы. 

Отмечается, что велосипед был оборудован световозвращающими элементами спереди и сзади. Выясняются обстоятельства происшествия. 

На прошлой неделе в Рогачёвском районе Peugeot сбил велосипедиста. 

Пострадавший был доставлен в хирургическое отделение – подробнее здесь

# Авария в Гродненской области # происшествия

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