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В Харькове женщина, вооружившись гранатой, пистолетом и ножом, напала на таксиста

09 ноября 2012 09:26
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Новости Украины. У 40-летней безработной жительницы Харькова изъяли наручники, устройство для отстрела резиновых пуль и магазин с патроном калибра 9 мм, муляж гранаты и нож кустарного производства. Вооружившись этим арсеналом, женщина совершила нападение на таксиста.

В милицию обратился 37-летний водитель такси с заявлением о том, что возле одного из домов незнакомка начала ссору и, угрожая предметом, похожим на пистолет, разбила боковое стекло в его автомобиле. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет. Женщина находится в изоляторе временного содержания.

Случаи нападения на таксистов чуть ли не каждый месяц происходят и в Беларуси. Напомним, 5 сентября  ночью в Минске напали на женщину-таксиста. 21-летней девушке угрожали ножом и заставили отдать 80 долларов, 800.000 рублей, а также пять золотых ювелирных изделий. Преступники задержаны.

Общественный резонанс в городе Витебске вызвало зверское убийство 20-летнего сотрудника МЧС. Молодой человек подрабатывал таксистом. Тело убитого водителя такси с огнестрельным ранением шеи и колото-резаными ранами в машине нашел его коллега на следующий день после преступления. Убийца задержан, он действовал в корыстных целях. Из машины убитого он вынес около 600 тысяч рублей, GPS-навигатор и мобильный телефон.

В июле под Полоцком пассажир искромсал 34-летнего таксиста за 400 000 рублей. Водитель вёз клиента за город. У деревни Тросно Полоцкого района пассажир набросился на водителя с ножом. Преступник нанёс таксисту многочисленные колото-резаные раны брюшной полости, грудной клетки, головы и правого ребра. Отобрав у водителя  460 тысяч рублей, преступник скрылся.

# происшествия # Нападение

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