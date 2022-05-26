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В Польше напали на белоруса, отобрали документы, сдали его ноутбук в ломбард и присвоили все деньги

26 мая 2022 20:23
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В Польше участились случаи нападения на белорусов. Сообщения об этом приходят из разных районов страны. Причем агрессия ничем не мотивирована, ее жертвой можно стать только потому, что человек не говорит по-польски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше напали на белоруса, отобрали документы, сдали его ноутбук в ломбард и присвоили все деньги-1

Так, в Варшаве трое мужчин напали на нашего соотечественника, отобрали у него документы, а за их возврат потребовали 200 долларов. Таких денег у белоруса не оказалось, тогда они вынудили его заложить в ломбарде ноутбук, присвоили вырученные за него деньги и отняли рюкзак с личными вещами. Полиция сейчас ищет злоумышленников.

Впрочем, оказаться в опасности можно не только на улице. В городе Щецин на нашего соотечественника напали в магазине. Когда продавец узнал, что разговаривает с белорусом, набросился на него с кулаками. Молодому человеку пришлось спасаться бегством. Приехавшая на место полиция даже не стала составлять протокол.

# Нападение # происшествия # Фотофакт

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