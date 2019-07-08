Прямой эфир

Водитель был пьяный: что известно о ДТП в Берёзовском районе, в котором погибли пять человек, трое из них – дети

08 июля 2019 07:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Березовском районе выясняют обстоятельства смертельного ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пять человек погибли, среди них трое детей. Трагедия произошла вечером 7 июля.

Водитель был пьяный: что известно о ДТП в Берёзовском районе, в котором погибли пять человек, трое из них – дети-1

Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал. По информации правоохранителей, в салоне находились 10 человек. Пятеро выбрались самостоятельно.

Погибли двое взрослых и трое детей. По факту аварии под Белоозёрском возбуждено уголовное дело

Известно, что водитель был нетрезв. В крови мужчины обнаружено 1,4 промилле алкоголя. Подозреваемый задержан. В настоящее время допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. Следователи возбудили уголовное дело.

Водитель был пьяный: что известно о ДТП в Берёзовском районе, в котором погибли пять человек, трое из них – дети-4

Водитель был пьяный: что известно о ДТП в Берёзовском районе, в котором погибли пять человек, трое из них – дети-6

# Авария в Брестской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске на станции метро «Октябрьская» скончался 80-летний мужчина
08 июля 2019 07:18

В Минске на станции метро «Октябрьская» скончался 80-летний мужчина

Погибли двое взрослых и трое детей. По факту аварии под Белоозёрском возбуждено уголовное дело
08 июля 2019 06:39

Погибли двое взрослых и трое детей. По факту аварии под Белоозёрском возбуждено уголовное дело

На трассе Заславль-Колодищи столкнулись лековушки Kia и Toyota. Одного из водителей зажало в салоне
05 июля 2019 17:41

На трассе Заславль-Колодищи столкнулись лековушки Kia и Toyota. Одного из водителей зажало в салоне