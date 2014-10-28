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В Гродно вор обратился в милицию: у него украли награбленное добро

28 октября 2014 14:18
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Новости Беларуси. Это - курьезный случай из серии «жадность фраера сгубила»!

УВД Гродненского облисполкома:
В Минске мужчина украл $5 тысяч, 300 тысяч российских рублей и золотые украшения. Взяв с собой похищенное, он приехал на встречу с друзьями в Гродно. На съемной квартире в Гродно у него в ходе застолья похитили всю «добычу». Не придумав ничего лучше, «потерпевший» вызвал сотрудников милиции.

Сотрудники Ленинский РОВД города Гродно в ходе расследования обратили внимание на заявление о краже в Минске в апреле этого года. Описание пропавших предметов в перовом и втором случае сильно уж совпадали, чтобы пройти мимо...

Ограбленный грабитель, как и злоумышленники, похитившие у него чужое добро, задержаны.

Дело передано в суд. 

Не менее курьезное ограбление произошло год назад в Слуцке.

Воришка забрался в салон техники. Мужчина был очень осторожен: использовал полиэтиленовые пакеты и бахилы: судя по всему, чтобы не наследить. Буквально за минуту он варварски сгреб с прилавка компьютерную технику и убежал.

Забавно, что при этом злоумышленник обронил свои документы, по которым его и нашли. Смотрите видео!

# Кража # происшествия

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