В Москве арестовали белоруса по подозрению в зверском изнасиловании порноактрисы

Новости России. В Москве арестовали подозреваемых в изнасиловании актрисы «фильмов для взрослых». По версии следствия, белорус Дмитрий Косенков познакомился с 22-летней уроженкой Екатеринбурга в Интернете. Несколько сообщений, и девушка ответила согласием на приглашение «заехать в гости».

Порноактрису в московской квартире Косенков ждал не один, а с приятелем Максимом Пилипенко.

Косенков и Пилипенко заковали девушку в наручники и насиловали всю ночь. Утром женщина, воспользовавшись отсутствием приятелей в комнате, попыталась бежать.

Источник в правоохранительных органах («Комсомольской правде в России»):

В один момент преступники ослабили бдительность и девушка выпрыгнула с третьего этажа. Косенков и Пилипенко пытались затащить ее обратно в квартиру. Но прохожие, увидевшие это, решили обратиться в полицию.

Переломы обеих ног, многочисленные ссадины. Девушка госпитализирована.

Судя, по фотографиям, которые порноактриса выкладывает в социальных сетях, ее состояние немного улучшилось.

Оба насильника арестованы. На суде они рассказали, что «насиловать не хотели, так получилось».

Мужчины обвиняются по трем статьям УК РФ:

насильственное лишение свободы; изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору; насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщают российские СМИ, ранее порноактриса работала в Екатеринбурге библиотекарем.

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