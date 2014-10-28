Гродненский район: после ссоры с женой мужчина открыл газовый баллон и повесился

Новости Беларуси. Свести счеты с жизнью после ссоры с супругой.

В порыве ярости он избил женщину. После чего с травмами различной степени тяжести ее доставили в больницу.

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:

27.10.2014 г. в 09-23 поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси без последующего горения в д. Стриевка Гродненского района. В результате взрыва нарушена целостность стен, геометрия жилого дома, остекление. Обстоятельства происшествия: хозяин дома приблизительно в 09-00, находясь у себя дома, открыл вентиль бытового газового баллона (40 л), после чего покончил жизнь самоубийством путем повешения. Возможной причиной случившегося послужила ссора с супругой, которая была госпитализирована в следствии ее избиения супругом.

Напомним, недавно еще одна ссора в Гродненской области закончилась трагедией.

Все произошло в деревне Путришки в ночь с 17 на 18 октября. Отец и сын распивали спиртное, а когда запасы закончились, 48-летний сын стал просить у отца денег на добавку. Пенсионер ответил отказом, и в ход пошли кулаки. Сын колотил отца руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался.



Согласно статистике, большая половина домашних драк происходит в так называемых алкозависимых семьях – 57%.

Но оставшиеся 43% инцидентов приходятся на долю обычных (как минимум на первый взгляд) семей. С достатком средним или даже высоким.

Например, поп-звезду Рианну жестко избил и оставил на обочине бойфренд; певица Валерия 8 лет прожила с деспотичным Александром Шульгиным, насилию подвергались Жасмин, Мадонна, Уитни Хьюстон ...