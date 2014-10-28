56-летний житель Мозыря задохнулся в заведенном автомобиле в собственном гараже

Новости Беларуси. 56-летний мужчина задохнулся выхлопными газами.



Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:

По прибытии к месту вызова было установлено, что в кирпичном гараже, размером 3х5 м, закрыты ворота, слышен звук работающего двигателя автомобиля. Со слов населения внутри находится хозяин гаража – 1958 г.р. Работниками МЧС при помощи бензореза были срезаны петли двери, открыты ворота гаража, автомобиль ФОРД ФОКУС эвакуирован на улицу, на водительском сиденье находился хозяин без признаков жизни. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи проводила реанимационные мероприятия, однако спустя время, медики констатировали его смерть.

Обстоятельства трагедии выясняет Следственный комитет.

Людская чёрствость или психология современного человека? Инцидент, произошедший на прошлой неделе в Минске, шокирует. Вечером на проспекте Независимости загорелся автомобиль. Легковушка буквально полыхала, однако никто из очевидцев, а их было несколько десятков человек, не вызвал спасателей. Подробности вы узнаете из видео.