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Дело о хищении туй с проспекта Победителей в Минске официально передано в суд

23 января 2019 07:31
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Новости Беларуси. В ноябре 2018 года сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД задержали минчанина, который в состоянии алкогольного опьянения украл несколько десятков туй со столичных улиц, а позже продал их на одном из рынков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчину задержали. В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело.

Дело о хищении туй с проспекта Победителей в Минске официально передано в суд-1

Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Всего по данным следствия обвиняемый похитил 59 хвойных кустарников туй, шесть можжевельников и горную сосну. Таким образом он причинил ущерб на общую сумму более 1000 рублей. Следователи установили, что мужчина вырывал туи, чтобы продать их на одном из рынков. Вырученные деньги он потратил на покупку спиртных напитков. Действия обвиняемого квалифицированы по статье «Кража». Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Дело о хищении туй с проспекта Победителей в Минске официально передано в суд-4

Теперь мужчине грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ либо лишения свободы сроком до 3-х лет.

# Кража # происшествия # Илья Босько # Фотофакт

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