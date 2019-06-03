В Гродно в летнем кафе собака покусала 7-летнюю девочку

Новости Беларуси. 2 июня примерно в четыре часа дня в Гродно 7-летнюю девочку покусала собака.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, местная жительница пошла в ларёк за квасом. В это время в кафе вместе с собакой находился 31-летний мужчина. На животном был матерчатый намордник.

Когда девочка проходила мимо пса, тот укусил её за локоть, хотя несовершеннолетняя не пыталась погладить животное и даже не приближалась к нему. После инцидента владелец с питомцем ушли, а девочка, вернувшись домой, рассказала о случившемся маме.

Произошедшее увидел местный житель, который пошёл за мужчиной и вызвал сотрудников милиции.

Пострадавшей назначено лечение. Мама девочки написала заявление в милицию, будет проведена судмедэкспертиза, чтобы выяснить тяжесть причиненных повреждений. Проводится проверка.

Отмечается, что в начале 2019 года владелец собаки уже был оштрафован за нарушение правил содержания питомцев.

В январе в Гродно стаффордширский терьер покусал семилетнего ребёнка.