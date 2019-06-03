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В Гродно в летнем кафе собака покусала 7-летнюю девочку

03 июня 2019 09:44
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Новости Беларуси. 2 июня примерно в четыре часа дня в Гродно 7-летнюю девочку покусала собака.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, местная жительница пошла в ларёк за квасом. В это время в кафе вместе с собакой находился 31-летний мужчина. На животном был матерчатый намордник.  

Когда девочка проходила мимо пса, тот укусил её за локоть, хотя несовершеннолетняя не пыталась погладить животное и даже не приближалась к нему. После инцидента владелец с питомцем ушли, а девочка, вернувшись домой, рассказала о случившемся маме.  

Произошедшее увидел местный житель, который пошёл за мужчиной и вызвал сотрудников милиции.  

Пострадавшей назначено лечение. Мама девочки написала заявление в милицию, будет проведена судмедэкспертиза, чтобы выяснить тяжесть причиненных повреждений. Проводится проверка.  

Отмечается, что в начале 2019 года владелец собаки уже был оштрафован за нарушение правил содержания питомцев.  

В январе в Гродно стаффордширский терьер покусал семилетнего ребёнка.  

Мальчику наложили 10 швов – здесь подробнее.  

# Нападение # происшествия

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