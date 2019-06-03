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В Житковичском районе в аварии погибла 10-летняя девочка

03 июня 2019 08:56
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Новости Беларуси. 2 июня в Житковичском районе примерно в полдвенадцатого ночи автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.  

Как сообщает Следственный комитет, 37-летняя жительница Житковичей за рулём Renault двигалась по трассе Р-23. В определённый момент машина съехала в кювет и перевернулась. В аварии погибла 10-летняя дочь водителя.  

В Житковичском районе в аварии погибла 10-летняя девочка -1

Фото: Следственный комитет  

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обстоятельства случившегося выясняются.  

В Житковичском районе в аварии погибла 10-летняя девочка -4

Фото: Следственный комитет  

Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефону: (8029) 558-29-78.  

Весной 2019 года в Зельвенском районе в Opel съехал в кювет и опрокинулся. 

В аварии погиб младенец – здесь подробности.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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