В Житковичском районе в аварии погибла 10-летняя девочка

Как сообщает Следственный комитет, 37-летняя жительница Житковичей за рулём Renault двигалась по трассе Р-23. В определённый момент машина съехала в кювет и перевернулась. В аварии погибла 10-летняя дочь водителя.

Новости Беларуси. 2 июня в Житковичском районе примерно в полдвенадцатого ночи автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обстоятельства случившегося выясняются.

Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефону: (8029) 558-29-78.

Весной 2019 года в Зельвенском районе в Opel съехал в кювет и опрокинулся.