В аварии в Пинском районе BMW насмерть сбил велосипедиста

Новости Беларуси. 2 июня около семи вечера в Пинском районе произошло смертельное ДТП с велосипедистом.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 44-летний пинчанин за рулём BMW 535 IGT двигался по трассе Р-6. На 66 км дороги автомобиль наехал на 58-летнего велосипедиста.

Отмечается, что житель г.п. Логишин ехал на велосипеде по краю проезжей части, хотя была оборудована обочина, а перед наездом изменил направление движения в сторону центра дороги.

В результате аварии велосипедист погиб. По факту случившегося ведётся проверка.

Весной 2019 года в Минске Audi сбила ехавшего впереди велосипедиста.