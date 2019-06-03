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В аварии в Пинском районе BMW насмерть сбил велосипедиста

03 июня 2019 07:28
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Новости Беларуси. 2 июня около семи вечера в Пинском районе произошло смертельное ДТП с велосипедистом.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 44-летний пинчанин за рулём BMW 535 IGT двигался по трассе Р-6. На 66 км дороги автомобиль наехал на 58-летнего велосипедиста.  

Отмечается, что житель г.п. Логишин ехал на велосипеде по краю проезжей части, хотя была оборудована обочина, а перед наездом изменил направление движения в сторону центра дороги.  

В результате аварии велосипедист погиб. По факту случившегося ведётся проверка.  

Весной 2019 года в Минске Audi сбила ехавшего впереди велосипедиста.  

Гражданин был доставлен в медучреждение – подробнее здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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