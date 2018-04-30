В Гродно у гражданина Польши изъят разыскиваемый в ЕС BMW-X6. Стоимость машины оценивается в 70 тысяч евро

Новости Беларуси. Гродненские таможенники пресекли факт незаконного ввоза и использования на территории ЕАЭС BMW-X6.

По сведениям Гродненской региональной таможни, автомобиль 2016 года выпуска эксплуатировался незаконно. В Гродно BMW был изъят, его стоимость оценивается в 70 тысяч евро.

Гражданин Польши ввёз в Беларусь транспортное средство в 2017 году. Машина использовалась под видом зарегистрированной на территории ЕАЭС. Проведённая криминалистическая экспертиза подтвердила, что VIN-номер автомобиля видоизменен.