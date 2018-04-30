Белорусский автобус попал в ДТП в Латвии. Восемь человек пострадали

Новости Беларуси. Утром 30 апреля в Латвии на Баускском шоссе белорусский автобус попал в ДТП.

Как сообщает БЕЛТА, автобус МАЗ съехал в кювет. В аварии пострадали восемь человек. Из них двоих доставили в медучреждение с травмами средней тяжести. Ещё шестеро отказались от госпитализации.

На неделе в Минске троллейбус врезался в столб.