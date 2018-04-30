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Белорусский автобус попал в ДТП в Латвии. Восемь человек пострадали

30 апреля 2018 10:23
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Новости Беларуси. Утром 30 апреля в Латвии на Баускском шоссе белорусский автобус попал в ДТП.  

Белорусский автобус попал в ДТП в Латвии. Восемь человек пострадали-1

Фото: facebook.com/Litovets.UA  

Как сообщает БЕЛТА, автобус МАЗ съехал в кювет. В аварии пострадали восемь человек. Из них двоих доставили в медучреждение с травмами средней тяжести. Ещё шестеро отказались от госпитализации.  

На неделе в Минске троллейбус врезался в столб.  

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# происшествия # Авария

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