В Брестской области причиной трёх пожаров стала молния

Новости Беларуси. Ночью 30 апреля молния стала причиной трёх пожаров в Брестской области. Одно строение уничтожено, два – повреждены.

По сведениям Брестского ОУМЧС, в полвторого ночи возле деревни Лядовичи Ивановского района загорелось деревянная хозпостройка, принадлежащая 96-летней женщине. Огнём уничтожена кровля, повреждены стены и имущество внутри строения.

В 1 час 57 минут в агрогородке Пески Берёзовского района начался пожар в деревянной хозпостройке, владелицей которого является 69-летняя гражданка. Огонь уничтожил кровлю и повредил стены здания.

В два ночи в деревне Журавок Ивановского района произошёл пожар в деревянной хозпостройке, которое принадлежит 81-летней пенсионерке. Строение уничтожено огнём.

Основной версией возникновения трёх пожаров является проявление сил природы (грозовой разряд молнии).

С 21 на 22 апреля в Беларуси было потушено более 120 пожаров.