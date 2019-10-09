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В Минске мужчина закурил возле растворителя и получил ожоги

09 октября 2019 08:19
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Новости Беларуси. В Минске мужчина закурил сигарету рядом с емкостью с растворителем и получил ожоги.

По информации Минского ГУМЧС, 8 октября местный житель пришел в гараж к знакомому для помощи в ремонте автомобиля. В какой-то момент мужчина поджег сигарету, из-за чего воспламенился растворитель, который стоял в пластиковой бутылке неподалеку. Тогда гость попытался вынести горящую жидкость на улицу, но случайно пролил ее себе на штаны.

В итоге мужчина самостоятельно потушил горящую на себе одежду и отправился домой, где вызвал скорую помощь. Врачи осмотрели пострадавшего и доставили в медучреждение.

Недавно в Березовском районе 6-летняя девочка случайно выпила растворитель (читать дальше). 

# Несчастный случай # происшествия

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