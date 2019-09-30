В Минске 22-летний парень продавал насвай около входа в метро

Новости Беларуси. В Минске парень продавал насвай возле входа в метро.

По информации ГУВД Мингорисполкома, был задержан 22-летний неработающий минчанин.

В его квартире было обнаружено более 2100 граммов насвая. Некоторая его часть уже была подготовлена для продажи и расфасована по пакетам. Также были обнаружены весы и более 100 пакетов для расфасовки насвая.

Установлено, что парень занимался продажей некурительной табачной смеси около метро в Первомайском районе Минска. По словам молодого человека, один пакетик он продавал за 4 рубля.

Проводится проверка.

Минчанин может быть привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.10 («Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания») КоАП РБ.

Ранее парня неоднократно привлекали к административной ответственности за незаконные действия с некурительными табачными изделиями.