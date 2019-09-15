В Гродно Renault задел стоявший в дворовой территории Volkswagen

Новости Беларуси. 14 сентября примерно в три часа ночи в Гродно Volkswagen задел стоявший во дворе Renault.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 41-летний водитель Volkswagen после случившегося оставил свою машину и пошёл домой. Утром мужчина позвонил владельцу Renault, с которым был знаком, и рассказал о повреждении авто.

Поскольку разрешить ситуацию между собой мужчины не смогли, водитель Volkswagen обратился в ГАИ для оформления ДТП. Усугубило обстоятельство то, что гражданин утром выпил пиво. Так мужчина написал в протоколе опроса.

В крови водителя Volkswagen содержалось 1,8 промилле алкоголя. Теперь мужчине грозит штраф и лишение водительских прав на три года.

В конце августа в Дзержинске мужчина на Kia врезался в дом.