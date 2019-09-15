В Гомеле под обломками горевшего дома обнаружено тело мужчины

По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели, что на ул. Чкалова горят нежилой дом и хозпостройки, а на соседнем участке по ул. Лермонтова горели кровли дома и гаража.

В первом доме никто не проживал, так как он был предназначен под снос. Во втором доме проживают 59-летний мужчина и его супруга. В момент загорания мужчина был в командировке в Минске, а его жена вышла из горевшего здания на улицу.

Пожар был потушен. Огнём повреждены кровля дома, кровля и имущество в гараже на участке по ул. Лермонтова. На участке по ул. Чкалова повреждены кровли дома и хозпостройки, уничтожено 7 кв. метров потолочного перекрытия, имущество в доме.