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В Гомеле под обломками горевшего дома обнаружено тело мужчины

15 сентября 2019 10:51
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Новости Беларуси. 15 сентября в первом часу ночи в Гомеле горели строения двух соседних домовладений.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели, что на ул. Чкалова горят нежилой дом и хозпостройки, а на соседнем участке по ул. Лермонтова горели кровли дома и гаража.

В Гомеле под обломками горевшего дома обнаружено тело мужчины-1

Фото: Гомельское ОУМЧС

В первом доме никто не проживал, так как он был предназначен под снос. Во втором доме проживают 59-летний мужчина и его супруга. В момент загорания мужчина был в командировке в Минске, а его жена вышла из горевшего здания на улицу.

Пожар был потушен. Огнём повреждены кровля дома, кровля и имущество в гараже на участке по ул. Лермонтова. На участке по ул. Чкалова повреждены кровли дома и хозпостройки, уничтожено 7 кв. метров потолочного перекрытия, имущество в доме.

В Гомеле под обломками горевшего дома обнаружено тело мужчины-4

Фото: Гомельское ОУМЧС

Под обломками строительных конструкций по ул. Чкалова было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.

Выясняется причина загорания, рассматривается версия неосторожности при курении.

На неделе в Орше на пожаре в жилом доме погиб мужчина.

Погибшим оказался сын владелицы дома – подробнее здесь.

# Пожар # происшествия

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