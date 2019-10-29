В Гродно разыскиваются 5-летний мальчик и его отец

Новости Беларуси. В Гродно пропал 5-летний мальчик и его отец.

По информации поисково-спасательного отряда «Ангел», 28 октября около 11 часов утра отец забрал сына из детского сада №78. С тех пор о местонахождении мужчины и ребенка ничего не известно.

Сообщается, что у отца проблемы с сердцем, он имеет инвалидность. Предположительно, мужчина мог увезти ребенка в Минск.