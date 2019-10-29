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В Гродно разыскиваются 5-летний мальчик и его отец

29 октября 2019 13:45
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Новости Беларуси. В Гродно пропал 5-летний мальчик и его отец.

По информации поисково-спасательного отряда «Ангел», 28 октября около 11 часов утра отец забрал сына из детского сада №78. С тех пор о местонахождении мужчины и ребенка ничего не известно.

Сообщается, что у отца проблемы с сердцем, он имеет инвалидность. Предположительно, мужчина мог увезти ребенка в Минск.

В Гродно разыскиваются 5-летний мальчик и его отец-1

Фото: vk.com/angel_search

Приметы Якимчика Михаэля Витольдовича 2013 года рождения: рост около 120 сантиметров, волосы светлые. Был одет в синюю куртку, пятнистую жилетку, шапку с помпоном и серые штаны.

Отец Якимчик Витольд Витольдович 1975 года рождения был одет в ярко-синюю куртку с капюшоном, темно-синие штаны, кроссовки.

В сентябре в Пружанах пропала женщина и ее трое детей. Их нашли в России (читать дальше).

# Пропавшие люди # происшествия

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