В Гродно разыскиваются 5-летний мальчик и его отец
Новости Беларуси. В Гродно пропал 5-летний мальчик и его отец.
По информации поисково-спасательного отряда «Ангел», 28 октября около 11 часов утра отец забрал сына из детского сада №78. С тех пор о местонахождении мужчины и ребенка ничего не известно.
Сообщается, что у отца проблемы с сердцем, он имеет инвалидность. Предположительно, мужчина мог увезти ребенка в Минск.
Фото: vk.com/angel_search
Приметы Якимчика Михаэля Витольдовича 2013 года рождения: рост около 120 сантиметров, волосы светлые. Был одет в синюю куртку, пятнистую жилетку, шапку с помпоном и серые штаны.
Отец Якимчик Витольд Витольдович 1975 года рождения был одет в ярко-синюю куртку с капюшоном, темно-синие штаны, кроссовки.
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