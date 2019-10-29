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В Климовичах сгорел школьный автобус

29 октября 2019 10:54
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Новости Беларуси. В Климовичах горел гараж на территории школы.  

По информации МЧС, происшествие случилось утром 29 октября. Было получено сообщение о пожаре в гараже средней школы №3.  

По прибытию на место возгорания подразделения МЧС оказалось, что горел гаражный бокс, его кровля и шел плотный дым.  

В Климовичах сгорел школьный автобус -1

Пожар ликвидировали. Никто не пострадал.  

Огонь повредил 650 квадратных метров кровли, имущество в соседнем гараже, лакокрасочное покрытие легковушки Volkswagen и уничтожил автобус «МАЗ-241».  

В Климовичах сгорел школьный автобус -3

Устанавливается причина случившегося. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в автобусе.  

В конце октября в Червенском районе случился пожар на фабрике по производству валенок (читать далее).  

# Пожар

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