В Климовичах сгорел школьный автобус

Новости Беларуси. В Климовичах горел гараж на территории школы.

По информации МЧС, происшествие случилось утром 29 октября. Было получено сообщение о пожаре в гараже средней школы №3.

По прибытию на место возгорания подразделения МЧС оказалось, что горел гаражный бокс, его кровля и шел плотный дым.